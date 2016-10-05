Петербургский модерн в казанском «Эрмитаже»: из гардероба светской модницы рубежа веков

Сегодня в Центре «Эрмитаж – Казань» начала работу выставка «Петербургский модерн. 1890–1910-е годы. Стиль и светская мода». Представленные на выставке предметы туалета были созданы фантазией лучших модельеров Парижа, таких как Чарльз Ворт, Жанна Пакен, Сестры Калло, Поль Пуарэ, а также их российскими коллегами – Августом Бризаком в Петербурге и Надеждой Ламановой в Москве. Большинство экспонатов происходят из Аничкова и Зимнего дворцов, а также особняков князей Юсуповых и графов Шуваловых, то есть из гардеробов представителей династии Романовых (императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, а также императора Николая II) и высшей российской аристократии. Отдельную коллекцию составляют костюмы, принадлежавшие артистке московских театров Вере Карахан (Дженеевой) и приобретенные Эрмитажем в 1971 году.