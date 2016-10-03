​«Брусиловский прорыв» спустя 100 лет переместился в Кубинку: День сухопутных войск России отметили масштабной исторической реконструкцией

09:01, 03.10.2016 48 1
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  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин

В военно-патриотическом парке "Патриот" в рамках Дня сухопутных войск России впервые состоялся фестиваль исторической реконструкции "Брусиловский прорыв". В этом году легендарной операции соединений Юго-Западного фронта, которая стала наиболее крупным стратегическим успехом русской армии в Первую мировую войну, исполняется 100 лет.

На мероприятии работало огромное количество интерактивных площадок, в частности, можно было лично ознакомиться со стрелковым оружием времен первой мировой и потрогать настоящий немецкий броневик или английский танк, а также научится метанию ножей и приемам штыкового боя. Помимо этого, была представлена современная экипировка "Ратник".

Основные же события происходили на поле, где развернулось целое сражение с участием пулеметов, артиллерии, самолетов и бронетехники. В общей сложности в мероприятии приняли участие около 1000 военных реконструкторов из десяти стран мира. О том, как это было, - фоторепортаж Руслана Давлетшина.

комментарии 1

комментарии

  • Dmitry Chubarov 05 окт
    Хотел бы добавить, что военно-историческое шоу было инициировано, организовано и проведено Центром патриотического воспитания Университета "Синергия" - при поддержке министерства обороны РФ. За что отдельная благодарность главнокомандующему сухопутными войсками РФ Олегу Леонидовичу Салюкову.
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