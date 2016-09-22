Юбилей Фандаса Сафиуллина: медаль «За доблестный труд» юбиляру и новая книга от виновника торжества

22:18, 22.09.2016 23 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в НКЦ «Казань» прошел юбилейный вечер Фандаса Сафиуллина, которому 18 августа исполнилось 80 лет. На вечере юбиляр представил свою новую книгу «За свободу и равноправие».

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил юбиляра от имени руководства республики и вручил ему медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Фандас Сафиуллин принимал активное участие в подготовке важнейших документов в новейшей истории Татарстана – Конституции Республики Татарстан, закона о языках, Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. Именно он в свое время представил текст Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан с трибуны Верховного Совета республики, участвовал в подготовке референдума о государственном суверенитете в 1992 году.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 23 сент
    Жаль, что среди поздравляющих не было чуваш, башкир, марийцев и представителей других народов Поволжья.
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  • Анонимно 23 сент
    Жаль, что вообще все ограничилось Республиканским уровнем. Я думаю, что он достоин уровня России, а может и больше.
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  • Анонимно 23 сент
    Исэнлек Фэндэскэ
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  • Анонимно 23 сент
    Все сидят чего-то смотрят, а язык так и загибается поступательно.
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  • Анонимно 25 сент
    Скажите, имя "Фандас" - это арабское имя или тюркское? Имя редкое.
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