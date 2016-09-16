«Крылья Советов» после реконструкции: советская стилистика на современный лад

Сегодня в Казани после реконструкции открылся парк «Крыльев Советов», ключевым инвестором проекта выступило ПАО «Казанский вертолетный завод». Общий объем инвестиций в реконструкцию составил порядка 202 млн рублей, в том числе из городского бюджета - около 63 млн рублей, средства ПАО «Казанский вертолетный завод» - 85 млн рублей. Все проектные работы стоимостью около 12 млн рублей выполнены казанским предприятием «ГипроНИИавиапром».

В парке, площадь которого составляет 20 га, отреставрированы входные группы, обновлены центральный арочный вход, северный вход со стороны ДК им Ленина, восточный вход на перекрестке улиц Олега Кошевого и Дементьева, появилась новая входная группа по ул. Дементьева. На главной аллее парка использована шестигранная брусчатка, характерная для парков советских времен. Для сохранения духа тех лет на площади перед ДК им. Ленина воссоздано покрытие из бетонных плит исторической формы. Обустроен новый светомузыкальный фонтан, воссоздана летняя эстрада в стилистике советского периода.

В торжественном открытии парка приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник главы республики Наталия Фишман, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представители республиканской и городской администраций.