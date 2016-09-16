«Крылья Советов» после реконструкции: советская стилистика на современный лад

14:48, 16.09.2016 65 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани после реконструкции открылся парк «Крыльев Советов», ключевым инвестором проекта выступило ПАО «Казанский вертолетный завод». Общий объем инвестиций в реконструкцию составил порядка 202 млн рублей, в том числе из городского бюджета - около 63 млн рублей, средства ПАО «Казанский вертолетный завод» - 85 млн рублей. Все проектные работы стоимостью около 12 млн рублей выполнены казанским предприятием «ГипроНИИавиапром».

В парке, площадь которого составляет 20 га, отреставрированы входные группы, обновлены центральный арочный вход, северный вход со стороны ДК им Ленина, восточный вход на перекрестке улиц Олега Кошевого и Дементьева, появилась новая входная группа по ул. Дементьева. На главной аллее парка использована шестигранная брусчатка, характерная для парков советских времен. Для сохранения духа тех лет на площади перед ДК им. Ленина воссоздано покрытие из бетонных плит исторической формы. Обустроен новый светомузыкальный фонтан, воссоздана летняя эстрада в стилистике советского периода.

В торжественном открытии парка приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник главы республики Наталия Фишман, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представители республиканской и городской администраций.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 сент
    34 кадр конечно удивил.. даа.. в плохом смысле. то есть все эти люди, дети, студенты там.. тратили свое время на репетиции и прочее, только, чтобы вот выступить перед чиновниками.... Как-то это мерзко выглядит по-моему... Нет дети то прекрасны, молодыц.. сама идея и уж тот кто это придумал особенно мерзок....
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  • Анонимно 16 сент
    Господ с 24 кадра на мавзолей и была бы прекрасная северная корея
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  • Анонимно 16 сент
    с 25го, простите
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