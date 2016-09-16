10 дорожек для олимпийского резерва: как Минниханов и Мутко в Казани плавательный бассейн открыли

14:06, 16.09.2016 33
1/33
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта РФ Виталий Мутко открыли сегодня в Казани крытый бассейн «Олимпиец». Он расположен на Горьковском шоссе и построен к ЧМ—2015, прошедшему в Казани. Бассейн был передан в ведение Казанского училища олимпийского резерва.

Длина плавательного бассейна составляет 50 метров. Чаша разделена на 10 дорожек. Максимальная глубина составляет 2 метра.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи