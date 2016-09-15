К 60-летию ГАЗ-21 «Волга»: из Казани стартовал памятный автопробег

Сегодня на площадке перед зданием Госсовета в Казани стартовал автопробег, посвященный 60-летию начала производства автомобилей ГАЗ-21 «Волга». Перед торжественным стартом с напутственным словом к участникам автопробега обратился председатель Госсовета РТ, президент клуба ГАЗ-21 Фарид Мухаметшин.
На парковке Госсовета с утра была выстроена экспозиция из восьми ретроавтомобилей, в основном производства Горьковского автозавода. Всего же, по словам организаторов, в памятном пробеге по маршруту Казань – Елабуга – Набережные Челны примут участие более двух десятков машин из Татарстана и Чувашии.
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