К 60-летию ГАЗ-21 «Волга»: из Казани стартовал памятный автопробег

Сегодня на площадке перед зданием Госсовета в Казани стартовал автопробег, посвященный 60-летию начала производства автомобилей ГАЗ-21 «Волга». Перед торжественным стартом с напутственным словом к участникам автопробега обратился председатель Госсовета РТ, президент клуба ГАЗ-21 Фарид Мухаметшин.

На парковке Госсовета с утра была выстроена экспозиция из восьми ретроавтомобилей, в основном производства Горьковского автозавода. Всего же, по словам организаторов, в памятном пробеге по маршруту Казань – Елабуга – Набережные Челны примут участие более двух десятков машин из Татарстана и Чувашии.