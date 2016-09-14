Challenger 650 долетел от JetExpo до Казани: «Тулпар Аэро Групп» представила новинку от Bombardier

18:06, 14.09.2016 39 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в «Тулпар Аэро Групп» состоялась презентация нового самолета Challenger 650 производства канадской компании Bombardier. После участия в московской выставке JetExpo компания решила показать новинку потенциальным покупателям в российских регионах. Первым пунктом для демонстрации самолета стала Казань — именно здесь на базе компании «Тулпар Техник» создан авторизованный центр Bombardier.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 сент
    выглядит неплохо... сколько стоит?...
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  • Анонимно 15 сент
    красиво. а ангар у Тулпара шикарный!!
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