Осенний строительный форум-2016: «яблочная» мебель, «топорная» икебана, «профильная» избушка на курьих ножках и гибридно-мастичное дерево

Сегодня в выставочном центре «Казанская ярмарка» стартовал XVIII международный осенний строительный форум. В этом году он проходит в новом формате и объединяет три выставки: 18-ю международную специализированную выставку «Жилище», 10-ю специализированную выставку «Инженерные коммуникации зданий и сооружений» и 1-ю специализированную выставку индустрии профессиональной уборки «ЧистоТАТ».
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