Осенний строительный форум-2016: «яблочная» мебель, «топорная» икебана, «профильная» избушка на курьих ножках и гибридно-мастичное дерево

15:31, 13.09.2016 36
1/36
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном центре «Казанская ярмарка» стартовал XVIII международный осенний строительный форум. В этом году он проходит в новом формате и объединяет три выставки: 18-ю международную специализированную выставку «Жилище», 10-ю специализированную выставку «Инженерные коммуникации зданий и сооружений» и 1-ю специализированную выставку индустрии профессиональной уборки «ЧистоТАТ».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи