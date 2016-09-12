Праздничный намаз в Казанском кремле: мусульмане отмечают Курбан-байрам

08:08, 12.09.2016 30 9
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня во всех мечетях республики состоялись праздничные богослужения, посвященные одному из главных мусульманских праздников - Курбан-байраму. В намазе в казанской мечети "Кул Шариф" принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В этом году праздничный намаз провел главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 12 сент
    Класс) с праздником
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  • Анонимно 12 сент
    Красивые фотографии
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  • Анонимно 12 сент
    Курбан баран белэн
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  • Анонимно 12 сент
    Мало татарских лиц
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  • Анонимно 12 сент
    с праздником, дорогие! и с выходным;)
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  • Анонимно 12 сент
    Такое ощущение что собрали всех узбеков со строек и привезли в мечеть)
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    Анонимно 12 сент
    нее, там пара тройка татар была, и русский.
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    Анонимно 12 сент
    На ВЕЛИКОМ празднике были все верующие мусульмане!
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  • Анонимно 12 сент
    С праздником, великий день!
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