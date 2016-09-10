«Румба», «Эффект», «Тукай» и поиски лучшего виноградаря: в Казани проходит выставка северного виноградарства

14:18, 10.09.2016 39 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В эти дни Казань принимает Межрегиональную выставку северного виноградарства. Свои достижения представляют виноградари из нескольких регионов России. Для них запланирована научно-практическая конференция, на которой будут рассмотрены опыт выращивания винограда на различных территориях, новые сорта, сроки внесения удобрений и подкормок, борьба с болезнями и другие вопросы. На форуме определят лучших виноградарей.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 сент
    Адрес скажите уже! Завтра это еще будет??
    Ответить
  • Анонимно 10 сент
    Место проведения.
    г.Казань, Агроуниверститет,здание Института Механизации или выставочный комплекс.
    Как добраться. Конечная остановка автобусов "Ферма-2". Недалеко от РКБ ( Автобусы №........................................................................
    Далее пешком мимо спорткомплекса "Батыр".Через 300 м поворот налево и ещё 350м.
    11 Сентября. Научно-практическая конференция. Начало в 10.00
    с 13.00 до 14.00 - перерыв.
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