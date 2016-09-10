«Румба», «Эффект», «Тукай» и поиски лучшего виноградаря: в Казани проходит выставка северного виноградарства

В эти дни Казань принимает Межрегиональную выставку северного виноградарства. Свои достижения представляют виноградари из нескольких регионов России. Для них запланирована научно-практическая конференция, на которой будут рассмотрены опыт выращивания винограда на различных территориях, новые сорта, сроки внесения удобрений и подкормок, борьба с болезнями и другие вопросы. На форуме определят лучших виноградарей.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
г.Казань, Агроуниверститет,здание Института Механизации или выставочный комплекс.
Как добраться. Конечная остановка автобусов "Ферма-2". Недалеко от РКБ ( Автобусы №........................................................................
Далее пешком мимо спорткомплекса "Батыр".Через 300 м поворот налево и ещё 350м.
11 Сентября. Научно-практическая конференция. Начало в 10.00
с 13.00 до 14.00 - перерыв.