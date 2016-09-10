«Румба», «Эффект», «Тукай» и поиски лучшего виноградаря: в Казани проходит выставка северного виноградарства

В эти дни Казань принимает Межрегиональную выставку северного виноградарства. Свои достижения представляют виноградари из нескольких регионов России. Для них запланирована научно-практическая конференция, на которой будут рассмотрены опыт выращивания винограда на различных территориях, новые сорта, сроки внесения удобрений и подкормок, борьба с болезнями и другие вопросы. На форуме определят лучших виноградарей.