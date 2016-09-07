Татарстанский нефтегазохимический форум: гран-при НКНХ, «цветная» химлаборатория для высоких гостей, расходомеры под управлением матрешек и супер-лак от Германа Дьяконова

Сегодня на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» стартовало одно из масштабных событий нефтегазохимической отрасли – Татарстанский форум. В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, министр экономики и развития Туркменистана Батыр Базаров, первый заместитель акима Атырауской области Республики Казахстан Гумар Дюсембаев, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

В этом году форум объединяет сразу три специализированные темы, в том числе международные выставки и шесть научно-практических конференций. В форуме принимают участие 216 предприятий из 19 стран мира.