«Аксенов-фест 2016»: «танцующий свинг» или «ожидание» Пушкина

Сегодня в саду Аксенова в Казани открылась скульптурная композиция, посвященная писателю. Новый арт-объект - вешалка, на которой висят пальто и шляпа, зонтик, а рядом стул, на котором в ожидании хозяина сидит собака - стал подарком жителям города к фестивалю «Аксенов-фест». В церемонии открытия приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, скульптор Асия Миннулина, архитектор проекта Ирина Аксенова, режиссер Сергей Соловьев, писатель Евгений Попов, лауреат премии «Звездный билет» Гузель Яхина и другие участники фестиваля.
По словам Ирины Аксеновой, официально арт-объект называется «Танцующий свинг»: «Мы представили, как Василий Павлович снял пальто и пошел «свинговать», а его близкий друг - собака по кличке Пушкин - ожидает его».
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