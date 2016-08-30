1608 метров через реку Кама: Рустам Минниханов и Максим Соколов открыли вторую очередь моста у Сорочьих Гор

19:07, 30.08.2016 30 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым открыли сегодня второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Кама у села Сорочьи Горы.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    историческое событие!)
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  • Анонимно 30 авг
    что это за перфоманс от Каздорстроя?
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  • Анонимно 30 авг
    Урааа!
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  • Анонимно 30 авг
    наконец-то
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  • Анонимно 30 авг
    Красивые фотки
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  • Анонимно 30 авг
    Так долго ждали, наконец-то! Настоящий подарок к дню Республики
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  • Анонимно 30 авг
    ну наконец то открыли. постоянно там езжу, ура!
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  • Анонимно 30 авг
    Чулман елгасы
    Ответить
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