«Фанфары Казани-2016»: по главной улице с оркестром

29 и 30 августа в столице Татарстана проходит фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». В этом мероприятие приобрело статус международного события: в фестивале примет участие военный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан – «Батыс».

В программе мероприятия выступления оркестров из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Чебоксар и Казани. Всего в этом году казанцы и гости столицы смогут услышать выступления 12 коллективов.