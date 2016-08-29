«Фанфары Казани-2016»: по главной улице с оркестром

29 и 30 августа в столице Татарстана проходит фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». В этом мероприятие приобрело статус международного события: в фестивале примет участие военный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан – «Батыс».
В программе мероприятия выступления оркестров из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Чебоксар и Казани. Всего в этом году казанцы и гости столицы смогут услышать выступления 12 коллективов.
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