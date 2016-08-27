«Верните нашу землю» и «Прекратите разрушать наши дома»: жильцы «Кубы» присоединились к обманутым дольщикам «ФОНа»

Сегодня в парке Тинчурина в Казани прошел очередной митинг обманутых дольщиков. На этот раз к людям, пострадавшим от деятельности ЗАО "ФОН", присоединились жильцы домов на ул. Галеева и Новаторов, протестующие против многоэтажной застройки расположенного рядом оврага.



