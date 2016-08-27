«Верните нашу землю» и «Прекратите разрушать наши дома»: жильцы «Кубы» присоединились к обманутым дольщикам «ФОНа»

12:21, 27.08.2016 29 11
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парке Тинчурина в Казани прошел очередной митинг обманутых дольщиков. На этот раз к людям, пострадавшим от деятельности ЗАО "ФОН", присоединились жильцы домов на ул. Галеева и Новаторов, протестующие против многоэтажной застройки расположенного рядом оврага.


комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 27 авг
    Дольщики ЖК МЧС молодцы! Мы с вами власть должна помочь иначе что за власть не может разобраться с Ливадой, найти его активы? Когда выбирают депутатов , руководителей исполнительной власти много чего обещают, вот вами ситуация с ЖК МЧС реально помогите.
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    Анонимно 27 авг
    Казань -столица обманутых дольщиков где чиновники не защищают права граждан !!!
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  • Анонимно 27 авг
    думайте, когда пойдете голосовать. кому нужно власть во главе с ЕР, которая допускает такой произвол?
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  • Анонимно 27 авг
    спасибо КПРФ. единственная партия, которая откликнулась!
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  • Анонимно 28 авг
    Ну зачем в Казани все дорого?! В Ульяновске все по- другому. Обидно за Республику.
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    Анонимно 28 авг
    а это вы про что?
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    Анонимно 29 авг
    Думаеш обедно ? Республикой не командует президент а ВАМИН смотри как укрепляет береговой зоны р.Казанке у дома Мингазова
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    Анонимно 29 авг
    статья просто как бы не про это.
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  • Анонимно 28 авг
    когда же дольщики ЖК МЧС дождутся оплаченных давно своих квартир? власти реально не помогают им.
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  • Анонимно 29 авг
    отдайте наше построенное ЖИЛЬЕ!!!! ЖК МЧС
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  • Анонимно 30 авг
    Когда же дольщики жк молодежный получат свои обещанные квартиры???
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