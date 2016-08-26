Как развязать «Компрессорный узел»: трамвай до Дербышек и «Зеленый свет красным автобусам»

18:05, 26.08.2016 38 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани в рамках международной летней школы, посвященной преобразованию транспортно-коммуникационных пространств городов и организованной в рамках программы развития ООН/Глобального экологического фонда и Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России», урбанисты из разных городов предложили три варианта развития транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 26 авг
    так они все математики что ли - и модели и расчеты делали про потоки пассажиров - или просто кружочки раскрашивали: сколько же в час там людей и машин туда-обратно кто-то смог сказать их этой замечательной толпы художников? Наверно были доктора и доценты математики из КФУ - с расчетами, формулами - или с люстр брались цифры для этой Школы? Тогда это посиделки с красивыми студентами.... - несерьезно так с ООН.
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  • Анонимно 26 авг
    чего так мало?
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  • Анонимно 26 авг
    Выбрать не из чего
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  • Анонимно 26 авг
    когда будет ясно, какой вариант примут?
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    Анонимно 26 авг
    а когда будет ясно - сказал Нигаматуллин вначале - расчетов то нету ни у кого, не подготовили секретные цифры - получилось : ни о чем - картинки с кубиками, а люди в пробках навечно!
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    Анонимно 26 авг
    Никакой не примут. Это же фантазийные проекты студентов и летняя школа, а не конкурсный проект. Нигде не видно станции метро, хотя она там предусмотрена городскими документами. Проекты не просчитанные и не проработанные. Просто собрались, поговорили, обсудили как кто видит и хочет, без реалий и просчетов пропускной способности и развязки даже существующих проблем с движением.
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  • Анонимно 26 авг
    скорей бы сделали что-то, чтоб разгрузить там дорогу
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  • Анонимно 28 авг
    Важность данной школы и ее цель поднять проблему, привлечь к ней внимание, определить пути развития. Смешно было бы ожидать готовые проекты, если не определен статус места, не решены до конца вопросы по развитию транспортной структуры. Как сказал Н.Г. Васильев, проектные институты за сорок лет не смогли предложить решение этого участка, что можно сделать за три дня? Конечно, простому обывателю хочется конкретики, и скорейшего комфорта. Да и специалистам разного уровня хотелось бы готовых и простых решений. Но так не получается - место сложное и будущее не определенно. Однако, предложенные варианты, в каждом из которых было свое зерно инноваций, заставило пристальней посмотреть на проблему, открыть дискуссию специалистов разных уровней и расставить над "и" некоторые точки. Думаю, что мероприятие, действительно, явилось школой, где получили новые знания не только проектанты, но и эксперты, и руководящие структуры, а достигнутые результаты в проектных предложениях и выводах специалистов послужат добрую роль в дальнейшей работе над узлом "Компрессорный"

    Независимый эксперт летней школы, доцент кафедры Теория и практика архитектуры КГАСУ, Фахрутдинова И.А.
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