Как развязать «Компрессорный узел»: трамвай до Дербышек и «Зеленый свет красным автобусам»

Сегодня в Казани в рамках международной летней школы, посвященной преобразованию транспортно-коммуникационных пространств городов и организованной в рамках программы развития ООН/Глобального экологического фонда и Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России», урбанисты из разных городов предложили три варианта развития транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».
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Независимый эксперт летней школы, доцент кафедры Теория и практика архитектуры КГАСУ, Фахрутдинова И.А.