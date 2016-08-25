​10 тыс. рублей — и картина превращается… в «коллекционную открытку»

21:02, 25.08.2016 42 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее казанской Ратуши прошла презентация экспозиции «Коллекционные открытки». Двадцать четыре художника представили свои работы на суд зрителей. Их можно купить и перевести в формат эксклюзивной открытки. Цена вопроса без учета услуг будущей типографии - в пределах от десяти до двадцати тысяч рублей.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 авг
    Совушки - классные! )
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