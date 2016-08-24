Как у Старо-Татарской слободы появился именной благотворительный фонд

Сегодня в Казани презентовали Фонд развития Старо-Татарской слободы. Инициатором создания фонда выступило ООО «Татарская cлобода», директором и совладельцем которого является известный ресторатор Зуфар Гаязов. В задачи нового фонда войдет работа по благоустройству Старо-Татарской слободы, восстановлению и реставрации исторических памятников, созданию новых достопримечательностей для повышения туристической привлекательности места, участию в общественных мероприятиях на набережной озера Кабан.
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