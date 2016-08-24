​​Невеселые «посиделки» с министром: олимпийцы Татарстана вернулись со спортивных полей без медалей

Сегодня министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов встретился с татарстанскими спортсменами, вернувшимися с XXXI Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Во встрече приняли участие стендовики Василий Мосин и Альбина Шакирова, пловец Александр Красных, прыгун в воду Никита Шлейхер, представитель академической гребли Артем Косов, тяжелоатлетка Мария Петрова.