​​Невеселые «посиделки» с министром: олимпийцы Татарстана вернулись со спортивных полей без медалей

17:51, 24.08.2016 29 10
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов встретился с татарстанскими спортсменами, вернувшимися с XXXI Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Во встрече приняли участие стендовики Василий Мосин и Альбина Шакирова, пловец Александр Красных, прыгун в воду Никита Шлейхер, представитель академической гребли Артем Косов, тяжелоатлетка Мария Петрова.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 24 авг
    главное - участие, и наши еще покажут класс.
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    Анонимно 24 авг
    Кому? Где? Когда?
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  • Анонимно 24 авг
    Нет, главное как раз результат
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  • Анонимно 24 авг
    о чем болтали?
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  • Анонимно 24 авг
    зря ездили щитай
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  • Анонимно 25 авг
    Выговор всем по партийной линии с занесением. :)
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  • Анонимно 25 авг
    Вполне себе весёлые) фото 17,23)
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  • Анонимно 25 авг
    Мельдония мало было? Реально, никому эта олимпиада не нужна была.
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  • Анонимно 28 авг
    Молодцы, что пришли на встречу. Не побоялись разочарованных болельщиков. Все впереди.Алга, ребята!
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  • Анонимно 28 авг
    Министра в отставку
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