​​Невеселые «посиделки» с министром: олимпийцы Татарстана вернулись со спортивных полей без медалей

Сегодня министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов встретился с татарстанскими спортсменами, вернувшимися с XXXI Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Во встрече приняли участие стендовики Василий Мосин и Альбина Шакирова, пловец Александр Красных, прыгун в воду Никита Шлейхер, представитель академической гребли Артем Косов, тяжелоатлетка Мария Петрова.
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