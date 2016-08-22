Как избавиться от заторов на «Компрессорном»: задачка для участников летней школы в Казани

15:37, 22.08.2016 23 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанской ратуше открылась международная летняя школа, посвященная преобразованию транспортно-коммуникационных пространств городов и организованная в рамках программы развития ООН/Глобального экологического фонда и Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» . В течение пяти дней участники школы будут разрабатывать три варианта транспортно-градостроительного решения ТПУ «Компрессорный».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 23 авг
    слава тебе , Господи!
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  • Анонимно 23 авг
    хотелось бы увидеть варианты
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  • Анонимно 23 авг
    Как же там красиво
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  • Анонимно 23 авг
    молодежь серьезная такая
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  • Анонимно 23 авг
    Давно пора!
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  • Анонимно 26 авг
    наверно опубликуют некоторые цифры о реальном положении - не заболтают...
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  • Анонимно 28 авг
    качественные фотографии!
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