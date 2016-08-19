«Помогите простому дольщику!»: ЖК «МЧС» уже никому не верит

19:48, 19.08.2016 18 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня дольщики ЖК «МЧС» после очередной встречи на стройплощадке с руководством компании-застройщика «ФОН», представителями мэрии Казани и госструктур вышли на пикет в парке Петрова.

комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 20 авг
    Народу на пикете было много. Стояли в 2 ряда. Горожане поддерживали нас словом, машины сигналили. Мы на верном пути! За свои права нужно бороться!
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  • Анонимно 20 авг
    Довели народ...
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    Анонимно 20 авг
    да вообще! слов нет! издевательство какое-то
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  • Анонимно 20 авг
    молодцы. этим дольщики доказывают, что они не быдло. а ЛЮДИ!!! удачи и скорейшего заселения в свои дома.
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  • Анонимно 20 авг
    у людей уже дети родились и выросли, кто-то успел развестись, кто-то умер наверное, а жилья все нет!
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  • Анонимно 20 авг
    Безобразие, где обещанные фоном и властью наши оплаченные квартиры???????
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  • Анонимно 20 авг
    Кто знает,возможно ли щас написать в фон заявление на возврат денег и получить их на следующий день, в будни?
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    Анонимно 20 авг
    вы смеетесь, что ли? какие деньги на следующий день? люди годами возвраты ждут. там на возврат гигантская очередь!
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    Анонимно 21 авг
    Спасибо,не знала(
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  • Анонимно 20 авг
    В Татарстане беспредел и беззаконие.
    Даёшьь квартиры в Жк Мчс!
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  • Анонимно 21 авг
    Ходили в фон,спрашивали о возврате денег.Нам ответили,что денег нет, даже на страховки,какой может быть возврат!
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  • Анонимно 21 авг
    Выскажу свое оценочное суждение. У меня есть большие подозрения, что наша власть и эти мошенники из ФОНа в сговоре. Ну не может так быть, чтобы дома не строились, никто не сидит за это, а власть только обещаниями кормит. И к гадалке не ходи, кто то на самом верху их поддерживает и покрывает.
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    Анонимно 21 авг
    Только прозрели???!!!!!!!
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    Анонимно 22 авг
    Абсолютно верно, все в доле, кроме дольщиков.
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  • Анонимно 21 авг
    Да, у наших чтновников явно рыльце в пушку...
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  • Анонимно 22 авг
    Беззаконие и беспредел чиновников Татарстана породили социальный бунт дольщиков ЖК МЧС!!! Поедем в Москву пусть их сверху потрясут если они на народ не реагируют!!!
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  • Анонимно 22 авг
    Кто-то припеваючи живет сейчас на наши потерянные деньги, на несчастьях и слезах обманутых дольщиков
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  • Анонимно 22 авг
    Да зажрались единороссы, всех в Магадан и к стенке без суда и следствия
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  • Анонимно 22 авг
    Ну что выкидываете свои эмоции, 18 сентября проголосуйте за тех, кто может навести порядок. Кстати, во время митинга на кольце меня оштрафовали на 500 руб за переход дороги не по зебре, а ее не видно было из за машин на стоянке с двух сторон дороги. Засаду устроили менты как раз на тех, кто шел на митинг. Вот вам и отношение властей к обманутым, нет, обобранным дольщикам. Им мало этого, надо и последние копейки из карманов вытряхнуть. Думайте за кого голосовать будете
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    Анонимно 24 авг
    Голосуй, не голосуй все ровно сделают вид, что выбрали кого надо ... Белютени переделают. Лучше даже не ходить !
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  • Анонимно 25 авг
    У презренных белоленточников всегда и во всём виноват лично Путин.
    Я дольщик ЖК МЧС и буду голосовать за Единую Россию, потому что хочу всё-таки когда-нибудь получить свою квартиру, а не хаос в стране по сценариям 90-х или нынешней Украины.
    Плавали, знаем.
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