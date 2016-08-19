«Помогите простому дольщику!»: ЖК «МЧС» уже никому не верит

Сегодня дольщики ЖК «МЧС» после очередной встречи на стройплощадке с руководством компании-застройщика «ФОН», представителями мэрии Казани и госструктур вышли на пикет в парке Петрова.
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комментарии
Даёшьь квартиры в Жк Мчс!
Я дольщик ЖК МЧС и буду голосовать за Единую Россию, потому что хочу всё-таки когда-нибудь получить свою квартиру, а не хаос в стране по сценариям 90-х или нынешней Украины.
Плавали, знаем.