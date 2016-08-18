Благодарность от президента «королю российского цемента»: в Казани открылся логистический комплекс «ЦемМаркет»

Сегодня в Казани открылся многофункциональный торгово-логистический комплекс «ЦемМаркет» холдинга «Евроцемент груп». В церемонии принял сегодня участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Евроцемент груп» входит в пятерку крупнейших мировых компаний, объединяя 19 цементных заводов в России, Украине, Узбекистане и др., а также заводы по производству бетона, железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных материалов. Строительство комплекса «ЦемМаркет» в Казани было начато в 2010 году. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 500 млн руб.