Благодарность от президента «королю российского цемента»: в Казани открылся логистический комплекс «ЦемМаркет»

16:34, 18.08.2016 41 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открылся многофункциональный торгово-логистический комплекс «ЦемМаркет» холдинга «Евроцемент груп». В церемонии принял сегодня участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Евроцемент груп» входит в пятерку крупнейших мировых компаний, объединяя 19 цементных заводов в России, Украине, Узбекистане и др., а также заводы по производству бетона, железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных материалов. Строительство комплекса «ЦемМаркет» в Казани было начато в 2010 году. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 500 млн руб.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 18 авг
    растем, развиваемся)
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  • Анонимно 18 авг
    Нехилые инвестиции
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  • Анонимно 18 авг
    С открытием! Очень здорово:))
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  • Анонимно 18 авг
    Веселые опять же фотки! Нескучные, в отличие от некоторых...
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    Анонимно 18 авг
    да!
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  • Анонимно 18 авг
    6 лет прошли не зря
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