IX сессия Казгордумы: почетные звания для метростроителя и ученого

11:44, 16.08.2016 44 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в городской ратуше прошла IX сессия Казанской городской Думы. В повестке дня сессии 8 вопросов, в числе которых «О Почетном гражданине города Казани», об улучшении качества коммунальных услуг и др.

В ходе сессии звания Почетного гражданина Казани присвоены генеральному директору ОАО «Казметрострой» Марату Рахимову и действительному члену Академии наук РТ Индусу Тагирову.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 16 авг
    поздравления вам с таким солидным званием!
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  • Анонимно 16 авг
    а еще какие вопросы обсуждались?
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  • Анонимно 16 авг
    Когда Колесов успел жениться??
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  • Анонимно 16 авг
    Рушания отлично выглядит)
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  • Анонимно 16 авг
    все такие стильные, с иголочки, приятно посмотреть
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  • Анонимно 16 авг
    Почему человек в черных очках?
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    Анонимно 16 авг
    может, ослепительность зала бьет по глазам))
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