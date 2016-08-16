IX сессия Казгордумы: почетные звания для метростроителя и ученого

Сегодня в городской ратуше прошла IX сессия Казанской городской Думы. В повестке дня сессии 8 вопросов, в числе которых «О Почетном гражданине города Казани», об улучшении качества коммунальных услуг и др.
В ходе сессии звания Почетного гражданина Казани присвоены генеральному директору ОАО «Казметрострой» Марату Рахимову и действительному члену Академии наук РТ Индусу Тагирову.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии