Точка отсчета: с сегодняшнего дня у Лебяжьего началась новая жизнь

19:40, 15.08.2016 37 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии по запуску работ по благоустройству объектов лесопарка «Лебяжье» в рамках Года водоохранных зон в Татарстане.

Реализовывать основную часть программы по благоустройству будут ОАО «ТАИФ», ПАО «Казаньоргсинтез». В заключение все участники церемонии открыли памятный знак, на котором сделана надпись: «15 августа 2016 года ПАО «Казаньоргсинтез» приступило к восстановлению систем озер Лебяжье. Вся работа по восстановлению уникального природного водоема – дар жителям Казани и гостям столицы».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15 авг
    Фишман не у дел?
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  • Анонимно 15 авг
    Спасибо.
    Благородное дело начали.
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  • Анонимно 16 авг
    Естественный приток озера восстановят?
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  • Анонимно 16 авг
    очень радостная новость!
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  • Анонимно 16 авг
    Когда планируют завершить работы?
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  • Анонимно 16 авг
    Очередное возрождение Лебяжьего. А нужно ли? Ирек.
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    Анонимно 16 авг
    не задавай глупых вопросов, Ирек) конечно нужно) особенно нам - тем, кто там рядом живет
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    Анонимно 16 авг
    Не проще ли обустроить существующие озера. Лебяжье все равно "уйдет", гидроизоляция дна искусственная, уровень воды поддерживается насосами. Ирек.
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