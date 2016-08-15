Точка отсчета: с сегодняшнего дня у Лебяжьего началась новая жизнь

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии по запуску работ по благоустройству объектов лесопарка «Лебяжье» в рамках Года водоохранных зон в Татарстане.
Реализовывать основную часть программы по благоустройству будут ОАО «ТАИФ», ПАО «Казаньоргсинтез». В заключение все участники церемонии открыли памятный знак, на котором сделана надпись: «15 августа 2016 года ПАО «Казаньоргсинтез» приступило к восстановлению систем озер Лебяжье. Вся работа по восстановлению уникального природного водоема – дар жителям Казани и гостям столицы».
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Благородное дело начали.