Точка отсчета: с сегодняшнего дня у Лебяжьего началась новая жизнь

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии по запуску работ по благоустройству объектов лесопарка «Лебяжье» в рамках Года водоохранных зон в Татарстане.

Реализовывать основную часть программы по благоустройству будут ОАО «ТАИФ», ПАО «Казаньоргсинтез». В заключение все участники церемонии открыли памятный знак, на котором сделана надпись: «15 августа 2016 года ПАО «Казаньоргсинтез» приступило к восстановлению систем озер Лебяжье. Вся работа по восстановлению уникального природного водоема – дар жителям Казани и гостям столицы».