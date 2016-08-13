IOI-2016: юные программисты из 82 стран состязаются в Казани

В Международном информационном центре Поволжской академии спорта и туризма стартовала XXVIII Международная олимпиада по информатике среди школьников.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, премьер-министр РТ Ильдар Халиков, ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров и президент IOI Красимир Манев.
Олимпиада будет проходить с 12 по 19 августа. В состязании примут участие 314 участников из 81 страны. Россия на соревнованиях представлена двумя командами. Это школьники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани.
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