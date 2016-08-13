Дни уличных искусств в Казани: театр марионеток, концерты и «рыба плывет в нужном направлении»

Сегодня в Казани стартовали Дни уличных искусств. Сразу на четырех площадках города – Лядском саду, сквере Баки Урманче, саду «Эрмитаж», Фуксовском саду – проходят разнообразные мероприятия: музыкальные перформансы, выставки, спектакли, инсталляции. В мероприятиях участвует более 100 артистов и художников из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежные гости из Франции и Латвии.
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