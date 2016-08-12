«Автоледи-2016»: полоса препятствий для неслабых автомобилисток

Сегодня возле Управления ГИБДД МВД по РТ проходит республиканский конкурс водительского мастерства среди женщин-автомобилистов «Автоледи-2016». В течение дня 50 финалисток были определены в ходе городских и районных отборочных соревнований городских и районных этапов соревнуются в знаниях ПДД, а имя победительницы будет известно к вечеру.