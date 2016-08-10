АКТО-2016: роботы KUKA, беспилотники «Эникса», очаровательные стюардессы «Туполева» и мечты президента о космосе

14:42, 10.08.2016 81 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылась 8-я международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». В церемонии открытия выставки принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В работе выставки принимают участие 116 предприятий из 10 регионов России, а также иностранные компании. Параллельно проходит всероссийская научно‐практическая конференция с международным участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли». В 2016 году выставка посвящена 55 -летию первого полета человека в космос, 65-летию образования ДОСААФ ТАССРЮ, 35-летию первого полета стратегического бомбардировщика Ту-160.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 10 авг
    Мечтать не вредно
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  • Анонимно 10 авг
    10 регионов всего? чего так мало?
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  • Анонимно 10 авг
    Сколько дней будет длиться?
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  • Анонимно 10 авг
    красивые стюардессы
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  • Анонимно 10 авг
    Юбилеев-то сколько
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  • Анонимно 10 авг
    Первый кадр прекрасен ) 55 лет - Гагарин, 35 - лет ТУ 160.. СЕГОДНЯ (21 век) - чувак ковыряет пропеллер на одноцилиндровом моторчике от.. карта?...
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  • Анонимно 10 авг
    А у Погосяна не спросили почему он похоронил в свое время Ту-214 и Ту-334? Первый таки летает...Вроде, а второй похоронили...
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