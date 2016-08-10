АКТО-2016: роботы KUKA, беспилотники «Эникса», очаровательные стюардессы «Туполева» и мечты президента о космосе

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылась 8-я международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». В церемонии открытия выставки принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В работе выставки принимают участие 116 предприятий из 10 регионов России, а также иностранные компании. Параллельно проходит всероссийская научно‐практическая конференция с международным участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли». В 2016 году выставка посвящена 55 -летию первого полета человека в космос, 65-летию образования ДОСААФ ТАССРЮ, 35-летию первого полета стратегического бомбардировщика Ту-160.
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