Камский полумарафон: бегушие, идущие, помогающие и сочувствующие

Сегодня в Набережных Челнах прошел традиционный ежегодный марафон, на этот раз усеченный наполовину. Несмотря на жару под 30 градусов добежали свои дистанции почти все — кто бегом, кто шагом. Первым финишную черту пересек чемпион России Федор Шутов.