Совет по предпринимательству при Президенте РТ: бизнес-инициативы от проектных групп

14:05, 04.08.2016 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» прошло второе расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ. В его работе приняли участие Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, представители государственной власти, руководители муниципальных образований, около 350 предпринимателей.

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