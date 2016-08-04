Снимают все! Первый авиарейс из Урумчи в Казани встречали хлебом-солью, чак-чаком и «кружевным» тортом

11:18, 04.08.2016 39 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском международном аэропорту встретили первый прямой чартерный рейс с китайскими туристами. В Казань прилетел 171 человек при максимальной вместимости борта в 174.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 04 авг
    веселые фотки ^^
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  • Анонимно 04 авг
    чего это столько китайцев вдруг решили к нам прилететь? 0_о
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  • Анонимно 04 авг
    Да, веселые фотки... Вы погладите на китайских пилотов и их клевые очки... Вспомнился ролик на ютьюбе с китайским продавцом очков: "Очкии ннннадо?"))))))))
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  • Анонимно 04 авг
    какие шикарные костюмы на наших девушках, прямо загляденье!
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  • Анонимно 04 авг
    Ну а если серьезно, по поводу большого наплыва и расширения контактов с поднебесной, то пора бы нам уже китайский язык и труды Конфуция начинать учить... Это не столько успешная политика нашего государства, которое заинтересовано конечно в иностранных инвестициях, сколько желание Китая расширить связи, изучить нас, и увеличить политическое влияние свое... Дальний Восток то говорят фактически уже не наш местами(((
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