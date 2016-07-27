​Летний кампус-2016 завершен: спуск флага, улетающие шарики, прощальные слезы, и надежды на будущие встречи

Сегодня в Иннополисе завершил работу V международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии» –международный образовательный проект, который объединяет лучших студентов России и зарубежных стран.
На протяжении 10 дней участники кампуса, разбирали и решали четыре ситуационных вопроса под руководством опытных наставников. Помимо этого, ведущие ученые, государственные служащие и бизнесмены международного уровня провели для участников кампуса лекции и интерактивные занятия.
Участников кампуса сегодня приветствовал премьер-министр РТ Ильдар Халиков. Он вручил самому активному участнику форума специальный приз - приглашение на участие в Летнем кампусе-2017 уже в качестве модератора.
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