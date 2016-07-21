Визит Патриарха Кирилла: крестный ход под сенью Богородицы и первый камень в возрождение собора

Первый камень заложен сегодня в основание храма на месте явления Казанской иконы Божьей Матери в Казани. Торжественную церемонию закладки камня и капсулы с обращением к потомкам провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В церемонии приняли участие председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, президент РТ Рустам Минниханов.
Мероприятие приурочено к православному празднику - Дню явления Казанской иконы Божией Матери. До церемонии закладки камня в Благовещенском соборе Казанского Кремля прошла торжественная божественная литургия, после которой состоялся крестный ход от Благовещенского собора к Казанскому Богородицкому монастырю.
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