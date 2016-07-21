Визит Патриарха Кирилла: крестный ход под сенью Богородицы и первый камень в возрождение собора

15:49, 21.07.2016 65 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Первый камень заложен сегодня в основание храма на месте явления Казанской иконы Божьей Матери в Казани. Торжественную церемонию закладки камня и капсулы с обращением к потомкам провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В церемонии приняли участие председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, президент РТ Рустам Минниханов.

Мероприятие приурочено к православному празднику - Дню явления Казанской иконы Божией Матери. До церемонии закладки камня в Благовещенском соборе Казанского Кремля прошла торжественная божественная литургия, после которой состоялся крестный ход от Благовещенского собора к Казанскому Богородицкому монастырю.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 21 июля
    так много верующих у нас, оказывается
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  • Анонимно 21 июля
    Очень красивые праздничные ризы у православных отцов
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  • Анонимно 21 июля
    радостно на душе, что сам Патриарх к нам приехал!
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  • Анонимно 21 июля
    Всех с праздником, дорогие!
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  • Анонимно 21 июля
    а где Кирилл ночевал?
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    Анонимно 21 июля
    Уж точно не на улице.
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