Патриарх Кирилл в Свияжске: история острова-града, фрески Успенского собора и всенощное бдение

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил остров-град Свияжск. Первым объектом в программе стал Музей истории Свияжска. Предстоятелю РПЦ рассказали о различных этапах в развитии города, продемонстрировали различные археологические находки, копии архивных документов и редких фотоматериалов. Кроме того, Патриарху представили артефакты, связанные с известными святыми, служившими на Свияжской земле.
Далее Патриарх в сопровождении полпреда президента РФ Михаила Бабича, президента РТ Рустама Минниханова и госсоветника РТ Минтимера Шаймиева посетил Успенский собор - один из двух храмов России, где сохранился полный цикл стенной живописи эпохи Ивана Грозного. После этого в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» владыка возглавил всенощное бдение.
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