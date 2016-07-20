Все для лыжников, бегунов и школьников: план освоения Горкинско-Ометьевского леса от Наталии Фишман

Эскизный план освоения Горкинско-Ометьевского лесного массива презентовали сегодня казанцам. Встреча прошла в лицее №149 на улице Чишмяле.
Разработчики намерены создать здесь зону отдыха со смотровой, спортивной и детской площадками. Также на территории леса планируется разместить входную группу с парковкой, многофункциональный центр и прогулочную тропу. В парке появится кафе, пункт проката и эко-центр. Разработчики утверждают, что при создании проекта были учтены интересы активистов, лыжников, велосипедистов, бегунов, собаководов, школьников, транзитных пешеходов, экологических и творческих сообществ города.
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