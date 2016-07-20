Все для лыжников, бегунов и школьников: план освоения Горкинско-Ометьевского леса от Наталии Фишман

22:56, 20.07.2016 21 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Эскизный план освоения Горкинско-Ометьевского лесного массива презентовали сегодня казанцам. Встреча прошла в лицее №149 на улице Чишмяле.

Разработчики намерены создать здесь зону отдыха со смотровой, спортивной и детской площадками. Также на территории леса планируется разместить входную группу с парковкой, многофункциональный центр и прогулочную тропу. В парке появится кафе, пункт проката и эко-центр. Разработчики утверждают, что при создании проекта были учтены интересы активистов, лыжников, велосипедистов, бегунов, собаководов, школьников, транзитных пешеходов, экологических и творческих сообществ города.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 21 июля
    А что ж сам план не сфоткали и не разместили здесь?
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  • Анонимно 21 июля
    СИД - система имитации деятельности, типа с населением согласование. В зале полно ряженных. Куляжев молодец - хочешь по дорогам проведет анализ глубокий, хочешь территорию разовьет, многосторонний талант однако.
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    Анонимно 21 июля
    Ряженные может и были, но мало, по крайней мере были бегуны, лыжники, велосипедисты и простого народа, которых я вижу каждый день, когда занимаюсь там спортом
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  • Анонимно 21 июля
    Извините. СИД - симуляция интенсивной деятельности.
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