Каланча пожарная: в Адмиралтейской слободе сносят памятник конструктивизма

15:40, 20.07.2016 14 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Одной пожарной каланчой в Казани стало меньше. Сегодня на улице Мало-Московской в Адмиралтейской слободе начался разбор на стройматериалы старой пожарной части, ранее приписанной к Казанскому вертолетному заводу. Построенное в конце 30-х-начале 40-х годов, здание «пожарки» не было внесено в список охраняемых и даже выявленных объектов, однако его включили в проект зон охраны памятников истории и культуры нового Генплана города, еще не вступившего в силу. Тем временем на основании отчета об аварийности здания минзем РТ принял решение о его сносе.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 июля
    Минзем в очередной раз освободили немного земли, чтобы продать. Будем надеяться через торги, а не как обычно
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