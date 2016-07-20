Каланча пожарная: в Адмиралтейской слободе сносят памятник конструктивизма

Одной пожарной каланчой в Казани стало меньше. Сегодня на улице Мало-Московской в Адмиралтейской слободе начался разбор на стройматериалы старой пожарной части, ранее приписанной к Казанскому вертолетному заводу. Построенное в конце 30-х-начале 40-х годов, здание «пожарки» не было внесено в список охраняемых и даже выявленных объектов, однако его включили в проект зон охраны памятников истории и культуры нового Генплана города, еще не вступившего в силу. Тем временем на основании отчета об аварийности здания минзем РТ принял решение о его сносе.