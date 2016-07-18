​«Бизнес&Власть»: откровенный разговор с Иреком Файзуллиным

17:56, 18.07.2016 25
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани состоялась встреча предпринимателей с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Иреком Файзуллиным.

Организатором и модератором проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» выступает бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.

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