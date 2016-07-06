«Ночной резонанс» по-казански: физики шутят, играют на гитаре, собираются в поход и читают лекции

Сегодня в Институте физики КФУ прошел второй вечер науки в рамках проекта «PRO Наука в КФУ». Организаторы назвали его «Ночной резонанс» и посвятили точным наукам. Гостям вечера предложили четыре потока лекций по математике и IT, химии, физике, геологии.
Первый открытый интерактивный лекторий «Наука в летнюю ночь» был посвящен гуманитарному направлению, а следующий представит дисциплины естественнонаучного блока.
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комментарии
Жаль не смог с внучками поучаствовать.
Настоящее приключение.
Да еще научное.
Событие!
Спасибо.