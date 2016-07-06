«Ночной резонанс» по-казански: физики шутят, играют на гитаре, собираются в поход и читают лекции

22:10, 06.07.2016 41 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Институте физики КФУ прошел второй вечер науки в рамках проекта «PRO Наука в КФУ». Организаторы назвали его «Ночной резонанс» и посвятили точным наукам. Гостям вечера предложили четыре потока лекций по математике и IT, химии, физике, геологии.

Первый открытый интерактивный лекторий «Наука в летнюю ночь» был посвящен гуманитарному направлению, а следующий представит дисциплины естественнонаучного блока.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 07 июля
    Молодцы!!!
    Жаль не смог с внучками поучаствовать.
    Настоящее приключение.
    Да еще научное.
    Событие!
    Спасибо.
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    Анонимно 07 июля
    такие события нельзя пропускать, вы что) в след раз обязательно соберитесь и приходите с внучкой)
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  • Анонимно 07 июля
    Классные фотки только мрачноватые хочется ярче
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  • Анонимно 07 июля
    прямо фокусники какие-то)
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    Анонимно 07 июля
    ага, у меня тоже такое впечатление)))) чудеса на каждой фотке)))
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  • Анонимно 07 июля
    а что это за палатки на газоне?
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    Анонимно 07 июля
    физ.майдан )
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    Анонимно 17 сент
    Это были интерактивы от института геологии
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