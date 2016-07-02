«Чудотворный Казанский образ Богоматери»: в музее ИЗО открылась выставка икон

15:35, 02.07.2016 31 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана открылась выставка «Чудотворный Казанский образ Богоматери. История Казанского Богородицкого монастыря». В экспозиции представлено около 200 икон и более 100 предметов церковной утвари, среди которых – икона Богоматери «Всеблаженная» начала XX века и оклад от Казанской иконы Божией Матери 1739 года.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    Спасибо.
    Казанская икона Божией Матери это знаковое событие в истории человечества.
    Списки Казанской иконы самые многочисленные в мире.
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