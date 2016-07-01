Совет в «Штабе»: как поделить «мусорный» рынок?

16:20, 01.07.2016 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском «Штабе» прошло заседание проектной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ по регулированию рынка твердых коммунальных отходов. В нем приняли участие депутат Госдумы РФ Александр Сидякин, первый замминистра строительства РТ Алексей Фролов.

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