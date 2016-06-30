48 высших знаков отличия для татарстанцев: в Кремле вручили госнаграды России и республики

14:06, 30.06.2016 71 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанском Кремле Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков вручил государственные награды России и Татарстана. В числе награжденных – 48 жителей республики, представители сфер образования, здравоохранения, культуры, бизнес-структур, органов власти, крупных татарстанских предприятий: «КАМАЗа», Казанского вертолетного завода, Казанского завода компрессорного машиностроения, Казанского Гипронииавиапрома, «Сетевой компании» и других.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 01 июля
    всем мои искренние поздравления! Галимов М.Ю.
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  • Анонимно 01 июля
    шик, блеск, однотипные фоточке с Халиковым...
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  • Анонимно 01 июля
    У людей на лицах всё написано - у кого доброта, у кого надменность и гордость, у кого еще что, и так это хорошо видно, или хорошо передано? Фотограф молодец
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  • Анонимно 01 июля
    а концерт был?
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  • Анонимно 01 июля
    награды - всегда приятно)
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