48 высших знаков отличия для татарстанцев: в Кремле вручили госнаграды России и республики

Сегодня в Казанском Кремле Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков вручил государственные награды России и Татарстана. В числе награжденных – 48 жителей республики, представители сфер образования, здравоохранения, культуры, бизнес-структур, органов власти, крупных татарстанских предприятий: «КАМАЗа», Казанского вертолетного завода, Казанского завода компрессорного машиностроения, Казанского Гипронииавиапрома, «Сетевой компании» и других.
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