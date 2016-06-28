55 «Приор» к 80-летию автоинспекции: Рустам Минниханов вручил сотрудникам ГИБДД ключи от новых машин

Ключи от 55 новых служебных автомобилей вручил сегодня президент РТ Рустам Минниханов сотрудникам татарстанского ГИБДД. Церемония состоялась на плацу УГИБДД МВД по РТ, в ней приняли участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов.

Мероприятие прошло в преддверии 80-летия татарстанской автоинспекции. 50 автомобилей ВАЗ 217050 «Приора» были приобретены за счет республиканского бюджета в рамках исполнения государственной программы РТ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 гг.». Еще 5 машин аналогичных моделей поступили в ведомство по линии Гособоронзаказа.