55 «Приор» к 80-летию автоинспекции: Рустам Минниханов вручил сотрудникам ГИБДД ключи от новых машин

14:40, 28.06.2016 29 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Ключи от 55 новых служебных автомобилей вручил сегодня президент РТ Рустам Минниханов сотрудникам татарстанского ГИБДД. Церемония состоялась на плацу УГИБДД МВД по РТ, в ней приняли участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов.

Мероприятие прошло в преддверии 80-летия татарстанской автоинспекции. 50 автомобилей ВАЗ 217050 «Приора» были приобретены за счет республиканского бюджета в рамках исполнения государственной программы РТ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 гг.». Еще 5 машин аналогичных моделей поступили в ведомство по линии Гособоронзаказа.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    мои поздравления!
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  • Анонимно 29 июня
    люблю приору, по=хорошему завидую)
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  • Анонимно 29 июня
    Почему не 80?
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  • Анонимно 29 июня
    брутальные мэны)
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  • Анонимно 29 июня
    Фотка с тенями + !
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  • Анонимно 29 июня
    Очень "радостные" лица получателей ))
    фотограф у вас все-таки зачетный
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  • Анонимно 29 июня
    Чиновникам всем тоже надо приоры раздать
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