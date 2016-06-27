Пресса с хэштегом #АЛТЫНКАЛЭМ: 110 юных журналистов собрались на фестиваль в Малых Клыках

17:22, 27.06.2016 28 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в гостиничном комплексе «Регина» в Малых Клыках открылся XXI республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» («Золотое перо»). В церемонии открытия приняла участие председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.

На фестиваль, который продлится до 1 июля, приехали 110 участников в возрасте 12-18 лет из 25 районов республики и двух городских округов. Всего на конкурс было подано более 300 заявок из 38 районов Татарстана. Среди главных тем фестиваля – молодежная политика в Татарстане, молодежь против экстремизма, комплекс ГТО, 130-летие со дня рождения поэта Габдуллы Тукая, 110-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля и другие. На фестивале 7 направлений: русская и татарская журналистика, фото, радио, телевидение, дизайн, верстка и PR.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 27 июня
    Мишкин dom - интересное название
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  • Анонимно 27 июня
    какая у нас красивая, яркая молодежь! приятно смотреть!
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    Анонимно 27 июня
    а главное, веселая))
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  • Анонимно 27 июня
    Алсушка :* :) :Р
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  • Анонимно 27 июня
    совсем юные что-то
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