Пресса с хэштегом #АЛТЫНКАЛЭМ: 110 юных журналистов собрались на фестиваль в Малых Клыках

Сегодня в гостиничном комплексе «Регина» в Малых Клыках открылся XXI республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» («Золотое перо»). В церемонии открытия приняла участие председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.

На фестиваль, который продлится до 1 июля, приехали 110 участников в возрасте 12-18 лет из 25 районов республики и двух городских округов. Всего на конкурс было подано более 300 заявок из 38 районов Татарстана. Среди главных тем фестиваля – молодежная политика в Татарстане, молодежь против экстремизма, комплекс ГТО, 130-летие со дня рождения поэта Габдуллы Тукая, 110-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля и другие. На фестивале 7 направлений: русская и татарская журналистика, фото, радио, телевидение, дизайн, верстка и PR.