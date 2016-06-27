Пресса с хэштегом #АЛТЫНКАЛЭМ: 110 юных журналистов собрались на фестиваль в Малых Клыках

Сегодня в гостиничном комплексе «Регина» в Малых Клыках открылся XXI республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» («Золотое перо»). В церемонии открытия приняла участие председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.
На фестиваль, который продлится до 1 июля, приехали 110 участников в возрасте 12-18 лет из 25 районов республики и двух городских округов. Всего на конкурс было подано более 300 заявок из 38 районов Татарстана. Среди главных тем фестиваля – молодежная политика в Татарстане, молодежь против экстремизма, комплекс ГТО, 130-летие со дня рождения поэта Габдуллы Тукая, 110-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля и другие. На фестивале 7 направлений: русская и татарская журналистика, фото, радио, телевидение, дизайн, верстка и PR.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии