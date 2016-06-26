Как две мифические семьи «обрели квартиры»: у чаши центрального загса Казани открыли скульптурные композиции Даши Намдакова

11:30, 26.06.2016 36 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня у «чаши» центра семьи «Казан» торжественное открыли скульптуры барсов и зилантов Даши Намдакова. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и автор скульптурных композиций под общим названием «Он и Она».

Напомним, собирать фигуры зилантов и барсов начали 9 июня. Отлиты статуи мифических существ из бронзы в Италии.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 июня
    Что у них в головах теперь понятно
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  • Анонимно 27 июня
    барсы даже милые, а вот зиланты... бррр... бугристые какие-то
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