Как две мифические семьи «обрели квартиры»: у чаши центрального загса Казани открыли скульптурные композиции Даши Намдакова

Сегодня у «чаши» центра семьи «Казан» торжественное открыли скульптуры барсов и зилантов Даши Намдакова. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и автор скульптурных композиций под общим названием «Он и Она».
Напомним, собирать фигуры зилантов и барсов начали 9 июня. Отлиты статуи мифических существ из бронзы в Италии.
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