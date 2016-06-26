Как две мифические семьи «обрели квартиры»: у чаши центрального загса Казани открыли скульптурные композиции Даши Намдакова

Сегодня у «чаши» центра семьи «Казан» торжественное открыли скульптуры барсов и зилантов Даши Намдакова. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и автор скульптурных композиций под общим названием «Он и Она».

Напомним, собирать фигуры зилантов и барсов начали 9 июня. Отлиты статуи мифических существ из бронзы в Италии.