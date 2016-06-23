«На метане»: Рустам Минниханов и Виктор Зубков дали старт работе трех автозаправок сети «Газпром»

16:18, 23.06.2016 52
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарстане состоялся торжественный ввод в эксплуатацию трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций сети «Газпром».
Старт работе новых газозаправочных объектов дали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Мероприятие прошло на АГНКС в Зеленодольске, в режиме телемоста в эксплуатацию были введены станции в Нижнекамске и Бугульме.

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