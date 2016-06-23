Как создать «точки притяжения»? Бизнес в парках и скверах Казани обсудили в «Штабе»

Сегодня в Казани прошла работа проектной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ по регулированию бизнеса в парках и скверах. Представители городской и республиканской власти и бизнеса собрались в резиденции креативных индустрий "Штаб", чтобы обсудить, каким образом организовать бизнес в парках и скверах, чтобы образовать там «точки притяжения» для людей в течение всего года, а не только в летний сезон.
Спикеры, в числе которых были уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Татарстана Тимур Нагуманов, помощник президента Наталия Фишман и первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, рассказали, с чем казанские парки пришли к летнему сезону и показали концепцию того, как будут развивать «парково-скверные пространства».
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