Как создать «точки притяжения»? Бизнес в парках и скверах Казани обсудили в «Штабе»

Сегодня в Казани прошла работа проектной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ по регулированию бизнеса в парках и скверах. Представители городской и республиканской власти и бизнеса собрались в резиденции креативных индустрий "Штаб", чтобы обсудить, каким образом организовать бизнес в парках и скверах, чтобы образовать там «точки притяжения» для людей в течение всего года, а не только в летний сезон.

Спикеры, в числе которых были уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Татарстана Тимур Нагуманов, помощник президента Наталия Фишман и первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, рассказали, с чем казанские парки пришли к летнему сезону и показали концепцию того, как будут развивать «парково-скверные пространства».