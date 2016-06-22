IV республиканский ифтар: вип-гости, 10 тысяч участников и 3,5 тонны плова

Сегодня на стадионе Kazan-Arena прошел в IV республиканский ифтар. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, религиозные деятели из других регионов страны, жители республики.
Этот ифтар - самый масштабный за все время проведения, участие в нем приняли около 10 тыс. верующих - в два раза больше, чем в прошлом году. Для них приготовили 3,5 тонны плова.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
А у нас как всегда: не суть, а модное явление, супер ифтары. Вип места и тп
http://realnoevremya.ru/today/34983
совсем не смешно
Прошу ознакомиться Вас с технологией пищевых производств кондитерских и мучных хлебо-булочных изделий
Новое для себя откроете