IV республиканский ифтар: вип-гости, 10 тысяч участников и 3,5 тонны плова

23:11, 22.06.2016 48 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Сегодня на стадионе Kazan-Arena прошел в IV республиканский ифтар. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, религиозные деятели из других регионов страны, жители республики.

Этот ифтар - самый масштабный за все время проведения, участие в нем приняли около 10 тыс. верующих - в два раза больше, чем в прошлом году. Для них приготовили 3,5 тонны плова.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 23 июня
    Да. духа поста и нет вовсе.
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  • Анонимно 23 июня
    VIP это кто там? Перед Всевышним все равны.
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  • Анонимно 23 июня
    Рамадан - месяц самоограничения, скромности и работы над собой. Никокого праздного времяпровождения и лишних раздражителей.
    А у нас как всегда: не суть, а модное явление, супер ифтары. Вип места и тп
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  • Анонимно 23 июня
    а текст тут:
    http://realnoevremya.ru/today/34983
    Ответить
  • Анонимно 23 июня
    печенье "халяль" - это смешно
    Ответить
  • Анонимно 23 июня
    печенье халяль это не смешно
    совсем не смешно
    Прошу ознакомиться Вас с технологией пищевых производств кондитерских и мучных хлебо-булочных изделий
    Новое для себя откроете
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