IV республиканский ифтар: вип-гости, 10 тысяч участников и 3,5 тонны плова

Сегодня на стадионе Kazan-Arena прошел в IV республиканский ифтар. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, религиозные деятели из других регионов страны, жители республики.

Этот ифтар - самый масштабный за все время проведения, участие в нем приняли около 10 тыс. верующих - в два раза больше, чем в прошлом году. Для них приготовили 3,5 тонны плова.