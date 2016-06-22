«Абстракция без границ» от Давида Ру и Инны Матинян: как рождается современное искусство

Сегодня в Галерее современного искусства открылся I международный фестиваль "Абстракция без границ". В нем принимают участие 26 художников из 16 стран (Россия, Армения, Белоруссия, Япония, Израиль, США, Канада и др.), которые представят около 100 художественных произведений.

Первым событием фестиваля стал аудиовизуальный перформанс художников Давида Ру и Ирины Матинян и композитора-электроакустика Николая Попова.