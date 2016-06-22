«Абстракция без границ» от Давида Ру и Инны Матинян: как рождается современное искусство

Сегодня в Галерее современного искусства открылся I международный фестиваль "Абстракция без границ". В нем принимают участие 26 художников из 16 стран (Россия, Армения, Белоруссия, Япония, Израиль, США, Канада и др.), которые представят около 100 художественных произведений.
Первым событием фестиваля стал аудиовизуальный перформанс художников Давида Ру и Ирины Матинян и композитора-электроакустика Николая Попова.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым