День памяти и скорби в Казани: 75 лет назад началась Великая Отечественная война…

12:08, 22.06.2016 47 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парке Победы в Казани прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

В митинге приняли участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты, представители общественных молодежных организаций, ветераны.

В знак солидарности с поколением военных лет молодежь города выпустила в небо черные и оранжевые воздушные шары.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 22 июня
    Хорошие фотографии..
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  • Анонимно 22 июня
    Спасибо за это по-настоящему нужное мероприятие!
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    Анонимно 22 июня
    Да! Очень необходимое мероприятие!11
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  • Анонимно 22 июня
    давно это было
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  • Анонимно 22 июня
    Погода не подвела
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