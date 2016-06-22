День памяти и скорби в Казани: 75 лет назад началась Великая Отечественная война…

Сегодня в парке Победы в Казани прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.
В митинге приняли участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты, представители общественных молодежных организаций, ветераны.
В знак солидарности с поколением военных лет молодежь города выпустила в небо черные и оранжевые воздушные шары.
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