Рустам Минниханов в Монголии: площадь Чингисхана, дворец Богдо-хана и метаморфозы верблюжьей шерсти

Президент РТ Рустам Минниханов находится в столице Монголии, городе Улан-Батор, с рабочим визитом. За время пребывания члены татарстанской делегации во главе с президентом республики ознакомились с работой фабрики кашемировых изделий «Гоби», приняли участие в экономическом форуме «Монголия – Татарстан» и посетили концерт мастеров искусств Республики Татарстан.
В рамках рабочей поездки Рустам Минниханов встретился с президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржом, а также провел ряд переговоров ряд переговоров с руководством страны и представителями деловых кругов по вопросам укрепления сотрудничества и увеличения взаимного товарооборота.
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