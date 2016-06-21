Рустам Минниханов в Монголии: площадь Чингисхана, дворец Богдо-хана и метаморфозы верблюжьей шерсти

17:11, 21.06.2016 61 9
Площадь Чингисхана Встреча с президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржом Зимний дворец Богдо-хана
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  • Площадь Чингисхана
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  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • vk.com/rnm
  • vk.com/rnm
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • Встреча с президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржом
    montsame.mn
  • vk.com/rnm
  • Зимний дворец Богдо-хана
    vk.com/rnm
  • vk.com/rnm
  • vk.com/rnm
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов находится в столице Монголии, городе Улан-Батор, с рабочим визитом. За время пребывания члены татарстанской делегации во главе с президентом республики ознакомились с работой фабрики кашемировых изделий «Гоби», приняли участие в экономическом форуме «Монголия – Татарстан» и посетили концерт мастеров искусств Республики Татарстан.

В рамках рабочей поездки Рустам Минниханов встретился с президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржом, а также провел ряд переговоров ряд переговоров с руководством страны и представителями деловых кругов по вопросам укрепления сотрудничества и увеличения взаимного товарооборота.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 21 июня
    о, уже традиция его фотки здесь выкладывать)
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  • Анонимно 21 июня
    Очень красивая одежда, я бы такую носила, если бы не в России жила
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  • Анонимно 21 июня
    серо так, пасмурно
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    Анонимно 21 июня
    Пёстрые домики как раз создают радужное настроение на фоне такой погоды
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  • Анонимно 21 июня
    "посещение концерта мастеров искусств Республики Татарстан" - в Монголии?
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  • Анонимно 21 июня
    Талия хорошенькая :)
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  • Анонимно 21 июня
    22-й кадр - огонь!
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    Анонимно 21 июня
    из-за манекена?)
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  • Анонимно 21 июня
    Когда ЖК МЧС ПОСТРОЯТ?
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